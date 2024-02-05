Esenyurt'ta kadına saldıran adamı uçan tekmeyle yere serdiler! Mahallenin gençleri kadının imdadına yetişti

Esenyurt’un Balıkyolu Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde cadde ortasında kavga çıktı.

İddiaya göre, cadde üzerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası adam, kadına vurmaya başladı.

GENÇLERDEN BİRİ UÇAN TEKME ATTI

Olayı gören çevredeki gençler adama doğru koşarken gençlerden biri havaya zıplayarak adama tekme attı. Bir anda kalabalıklaşan gençler, adamın etrafında toplanarak dövmeye devam etti.

Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.