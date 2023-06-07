Esenyurt’ta kazaların ardı arkası kesilmedi

ESENYURT'ta TEM Otoyolu Edirne istikametinde kaza yaptıktan sonra emniyet şeridine çekilen araçlara kamyonet çarptı. Kazada bir kişi yaralanırken Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Esenyurt’ta kazaların ardı arkası kesilmedi

DHA’nın haberine göre, kaza saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 DHR 223 plakalı kapalı kasa minibüs, aynı yöndeki 34 DH 5496 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Maddi hasarlı kazanın ardından, tutanak tutmak için sürücüler araçlarını emniyet şeridine çekti.

34 PL 9099 plakalı kamyonet, emniyet şeridinde bulunan 34 DHR 223 plakalı kapalı kasa minibüse çarparak yan yattı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Eniz Boztepe, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Kazaya karışan kapalı kasa minibüsün şoförü Gökhan Kaya, "Başka bir araca arkadan vurdum, araçtan indim diğer araç şoförü ile konuşuyordum. Arabanın önünden ayrıldık biz. İki saniyelik bir şey, emniyet şeridine geçtik ses geldi. Arkamızı bir döndük, kamyon arkadan benim arabaya vurdu. Arkadaşın söylediğine göre, önünde başka bir araç var, o araç sağ ya da sol şeride dönünce, arkadaş benim araçla yüz yüze kalıyor. Yaralı yok" dedi.

KAZANIN ARDINDAN TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

3 aracın karıştığı kazanın ardından TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. İki şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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