Esenyurt’ta kız kaçırma kavgasında kızın babası hayatını kaybetti

Esenyurt'ta kız kaçırma nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Esenyurt’ta kız kaçırma kavgasında kızın babası hayatını kaybetti

Olay, Mehter Çeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde sabah saat 05.15'te meydana geldi. İddiaya göre kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan iki aile, pastanede buluştu. Konuşma sırasında aralarında tartışma çıkan aileler, kısa sürede birbirlerine silah ve bıçakla saldırmaya başladı. Pastaneden dışarı taşan kavgada U.Ç., Y.A., G.A. ve Ruhi.A. isimli dört kişi yaralandı. Yaralılardan biri olan kızın babası Ruhi.A., hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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