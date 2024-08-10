Esenyurt’ta sağlık ekiplerini darbeden 2 kişi adliyeye sevk edildi

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Esenyurt ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışanlar, alkollü bir kişiye müdahale edilmesi için 112’yi arayarak sağlık ekibi talep etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü kişiye müdahale etti.

Ancak istasyon çalışanları, alkollü kişinin hastaneye sevk edilmesini istedi. Bu talebin ardından sağlık personeli ile istasyon çalışanları arasında tartışma çıktı. Bu sırada iki kişi, sağlık personeli B.B.’yi darp etti.

B.B.’nin darp edildiğini gören çalışma arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.B.’yi darp eden M.G. ile D.D.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, 'Kasten Yaralama' ve 'Görevli Memura Mukavemet' suçlarından adliyeye sevk edildi.