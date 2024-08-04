Esenyurt'ta tır garajında yangın

Alınan bilgilere göre, Akşemsettin Mahallesi'nde yer alan tır garajında park halinde bulunan bir tırda henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Patlamayla birlikte büyüyen alevler, park halinde bulunan diğer tırlara da sıçrarken yangın büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye itfaiye ekipleri ve polis yönlendirildi. Çevrede oturan vatandaşların büyük panik yaşadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken çıkan yangınla ilgili de inceleme başlatıldı.