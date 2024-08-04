Esenyurt'ta tır garajında yangın

Kaynak: İHA
Esenyurt'ta tır garajında yangın

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir tır garajında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası garajda bulunan tırlarda büyük maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Akşemsettin Mahallesi'nde yer alan tır garajında park halinde bulunan bir tırda henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Patlamayla birlikte büyüyen alevler, park halinde bulunan diğer tırlara da sıçrarken yangın büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye itfaiye ekipleri ve polis yönlendirildi. Çevrede oturan vatandaşların büyük panik yaşadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken çıkan yangınla ilgili de inceleme başlatıldı.

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