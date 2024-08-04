İBB'ye ait cankurtaran merkezinde yangın

Kaynak: İHA
İBB'ye ait cankurtaran merkezinde yangın

İBB'ye ait cankurtaran tesisinde bulunan araç ve lojistik deposunda yangın meydana geldi.

İBB'ye ait cankurtaran merkezinde yangın

Arnavutköy'de İBB'ye ait cankurtaran tesisinde bulunan araç ve lojistik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve cankurtaranların müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Tesis yanına park etmiş olan bir araç çalışmayınca onlarca vatandaş otomobili iterek yangından kurtardı.

Saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Yeniköy Mahallesi'nde İBB'ye ait cankurtaran merkezinde bulunan araç otoparkı ve lojistik merkezinde meydana geldi.

Henüz neden çıktığı tespit edilemeyen yangın için ekipler adeta seferber oldu. Yapılan ihbarlar doğrultusunda yangının çıktığı noktaya çok sayıda itfaiye, jandarma, zabıta ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, sahilde görevli olan cankurtaranlarda yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf etti. Depo içerisinde bulunan yanıcı maddeler nedeniyle zaman zaman patlamalar gerçekleşirken olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı.

Jandarma ekipleri sahil caddesini tamamen trafiğe kapatırken, plajdaki vatandaşlar güvenlik gerekçesiyle plajdan çıkartıldı. Merkezin hemen yanında bir vatandaşa ait olan otomobil yangın anında çekilmek istendiğini esnada çalışmadı. Çalışmayan otomobili onlarca vatandaş iterek yangından kurtardı.

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