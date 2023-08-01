Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde tutuklama kararı

Esenyurt’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili saldırgan Murat Özer tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde tutuklama kararı

Esenyurt’taki tekel bayiye saldırı görüntüleri Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

İstanbul Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralanmıştı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından yapılan çalışmalarda Murat Özer ve Servet Özer kısa sürede yakalandı. Saldırıyla ilgili aranan Tarık Özer ve Azat Özer de dün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler ile birlikte onlara kaçmalarında yardım ettiği öne sürülen 5 kişi de gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

İlk olarak yakalanan Murat Özer adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Özer, tutuklandı.

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NE OLMUŞTU?

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki tekel bayisine önceki gün gece saatlerinde giden dört kişi, içerdeki üç kişiye önce saldırmış, ardından ateş açmıştı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçmıştı.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, üç kişi iş yerinde konuşurken, dört kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin "Babanı çağır konuşalım" dediği duyulurken, iş yeri çalışanı "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor.

Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor.

Bu esnada yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. İş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor.

Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

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