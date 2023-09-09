Tekel bayide dehşet anları. Önce kovaladı sonra kurşun yağdırdı

Esenyurt'ta yaşann tekel bayi dehşetinin ardından benzer bir olayda Sancaktepe'de oldu. Silahlı saldırgan, husumetli olduğu akrabasını önce kovaladı ardından tekel bayisinde kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralanırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekel bayide dehşet anları. Önce kovaladı sonra kurşun yağdırdı

Esenyurt'ta yaşanan tekel bayi dehşetinde 2 kişi hayatını kaybetmiş ve olay tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu.

Bunun ardından benzer bir olayda Sancaktepe'de yaşandı.

Bir tekel bayisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan akrabasının tekel bayisine bir kişi elinde silahla geldi.

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KOVALADI, ARDINDAN KURŞUN YAĞDIRDI

Silahlı saldırgan akrabası S.B.'yi dükkan içerisine kadar kovaladı, ardından dükkan içerisinde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan S.B. yaralandı.

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Silahlı saldırıdan önce tekel bayisine girerek sigara almak için masaya para koyan vatandaşın, silahlı saldırı esnasında masa üstünde bulunan parasını ve sigarayı alıp dükkandan panikle çıkması ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alınırken polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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SİLAHLI SALDIRI ANBEAN KAMERADA

Silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde silahlı saldırgan, hedefindeki kişiyi tekel bayisinin içerisine kadar kovalıyor. Saldırgan dükkan içerisinde akrabasına silahla ateş açıyor, ardından kaçıyor.

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