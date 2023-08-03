Esenyurt zanlılarının adliyeye sevkinde arbede çıktı. Tekel bayide 2 kişi öldürülmüştü

Esenyurt'ta 2 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 8 kişinin Büyükçekmece Adliyesi'ne sevkinde şahısların yakınları arasında tartışma çıktı.

KAYNAK: İHA
Esenyurt zanlılarının adliyeye sevkinde arbede çıktı. Tekel bayide 2 kişi öldürülmüştü

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin de ağır yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Devam eden soruşturma çerçevesinde şahısların yakınları adliye içinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı iddia edildi.

Tartışma nedeniyle şahıslardan 1'i polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahıslardan birinin gözaltına alındığı anlar ise kameraya yansıdı.

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NE OLMUŞTU?

Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki tekel bayisine önceki gün gece saatlerinde giden dört kişi, içerdeki üç kişiye önce saldırmış, ardından ateş açmıştı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı. Saldırganlar geldikleri ciple olay yerinden kaçmıştı.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerde, üç kişi iş yerinde konuşurken, dört kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin "Babanı çağır konuşalım" dediği duyulurken, iş yeri çalışanı "Şimdi böyle niye geldiniz bana bir söyleyin" diye yanıt veriyor.

Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor.

Bu esnada yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. İş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor.

Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

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