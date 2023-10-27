Eşi ile kavga eden adam evini yaktı

Esenyurt’ta telefonda eşiyle tartıştıktan sonra sinirlenen adam, kapıları kitleyerek evindeki eşyaları ateşe verdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Eşi ile kavga eden adam evini yaktı

Olay, 23.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2133. Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre telefonda eşi ile tartışan Tuncer B., 4 katlı binanın bodrum katındaki evinde tek olduğu sırada kapıları kilitleyerek içerideki eşyaları ateşe verdi.

Dumanlar kısa sürede binadan dışarıya taşarken ihbar üzerine sokağa itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sokak, polis ekipleri tarafından emniyet şeridi çekilerek bir süreliğine kapatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürülürken içeride bulunan Tuncer B. ise evinden çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

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