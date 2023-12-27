Eşi ve 4 küçük çocuğu ölü bulunan baba yakalandı

Fransa’da bir evde Noel akşamında korkunç bir cinayet işlendi.

Paris’in 41 kilometre uzağındaki Meaux’da, Haiti kökenli bir anne ve dört çocuğu öldürüldü. Katil zanlısı olarak babanın peşine düşen polis, onu gözaltına aldı.

Meaux Cumhuriyet Savcısı, cinayetin işlendiği eve zor kullanılmadığını ve 33 yaşındaki babanın kaçtığını açıkladı. Ölenler arasında 8 aylık bir bebek ile 2, 4 ve 7 yaşlarında üç çocuk vardı.

BABA HERKES UYUYOR DEDİ

Fransız medyasına göre, ölen annenin Noel kutlamasına katılmadığını fark eden bir komşusu, onu telefonla aramış ancak ulaşamamıştı. Bunun üzerine komşu, Haitili ailenin yaşadığı binaya giderek kapıyı çalmış ancak kimse açmamıştı. Daha sonra komşunun oğlu da aynı kapıyı çalmış ve içeriden baba sesi gelmişti. Baba, evdeki herkesin uyuduğunu söylemişti.

Fransa’da aile içi şiddet sorunu büyük boyutlara ulaştı. Fransa İçişleri Bakanlığı’nın Eylül ayında yayınladığı rapora göre, 2022 yılında 244 bin 300 kişi aile içi şiddete maruz kaldı. Bu kişilerin yüzde 88’i kadındı ve 118’i hayatını kaybetti