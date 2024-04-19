Eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Bolu’nun Sağlık Mahallesi Songül Sokak’ta meydana gelen olayda, Bolu’da bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Meltem Zengin ile 14 yıldır evli olduğu Serkan Zengin, şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı.

Meltem Zengin’in durumu ailesine anlatması üzerine baba Turgut Doğanyiğit, çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkan kızını alarak baba evine götürdü.

EŞİNİ VE AİLESİNİ BIÇAKLADI

Serkan Zengin’de eşi ve ailesiyle konuşup barışmak için gece geç saatte evlerine gitti. Serkan Zengin eşi ve ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan Zengin, eline aldığı bıçakla eşi Meltem Zengin ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i bıçakladı. Zengin, araya giren kayınvalidesi Emine Doğanyiğit’i de kolundan bıçakladı. Apartmandan yükselen çığlıklar üzerine apartman sakinleri polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EŞİ VE KAYINPEDERİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrollerde Turgut Doğanyiğit’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürülen yaralılardan Meltem Zengin de hayatını kaybetti. Meltem Zengin’in vücudunda 4 bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Emine Doğanyiğit ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaşanan olayın ardından Serkan Zengin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Zengin, işlemleri için polis merkezine götürüldü.