Eşi ve üvey oğlunu bıçaklayarak öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yerleştiği Denizli’nin Tavas ilçesinde tartıştığı eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldüren Ümit Mutlu Akpınar, cezaevinde intihar etti.

Eşi ve üvey oğlunu bıçaklayarak öldürüp intihar etti

6 Şubat’ta depreminin ardından Kahramanmaraş’tan ailesiyle birlikte Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne taşınan Ümit Mutlu Akpınar (26), 26 Ocak 2022 tarihinde Büşra Akpınar (24) ile dünyaevine girerek ikinci evliliğini yaptı.

Genç kadın, bir süre sonra ilk evliliğinden olan çocuğu Halil Gül’ün (4) velayetini eski kocasından almak istedi. 1 hafta önce eski eşinden çocuğunun velayetini almak için dava açan ve barodan avukat tutan Büşra Akpınar'ın bu girişimi 1,5 yıllık kocası Ümit Mutlu Akpınar ile kendisini boşanma aşamasına getirdi.

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EŞİNİ VE 4 YAŞINDAKİ ÜVEY OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Yeni evli çift arasında velayet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucu, inşaat işçisi olan Ümit Mutlu Akpınar, "İkinizi geberteceğim" diyerek, eline geçirdiği bıçakla eşini ve üvey çocuğunu kovaladı. Çocuğunu kucağına alan anne balkona doğru hareket ettiği esnada onları yakalayan Ümit Mutlu Akpınar, elindeki bıçakla eşine ve ardından 4 yaşındaki çocuğu bıçağı sapladı. Genç kadın ve küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken, bağırış seslerini duyan komşuların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

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İlk önce kapıyı kilitleyerek ekiplerin içeri girmesini engelleyen Ümit Mutlu Akpınar, daha sonra kapıyı açtı. Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yerde yatan Büşra Akpınar ile Halil Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ile oğlunun cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ümit Mutlu Akpınar, ifade işlemlerinin ardından tutuklanmak üzere cezaevine gönderildi. Dün gece otopsi işlemleri tamamlanan anne oğul, toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı.

GERİYE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIKLARI MUTLULUK SÖZLERİ KALDI

Büyük umutlarla evlendiği Ümit Mutlu Akpınar tarafından öldürülen Büşra Akpınar ile katili olan kocasından geriye sosyal medya hesabından paylaştıkları mutluluk sözleri kaldı. Severek evlendiği kocası için "Ben yolumu kalbinde buldum" diye paylaşım yapan Büşra Akpınar'a, Ümit Mutlu Akpınar'ın, "Gülüşünle hayatıma baharlar açıyor. Mutlu Büşra" diyerek cevap verdiği görüldü.

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İNTİHAR ETTİ

Kocabaş Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ümit Mutlu Akpınar'ın, sabah saatlerine doğru girdiği tuvalette kendisini iple astığı öğrenildi. Akpınar’ın cenazesi, incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazenin memleketi Kahramanmaraş’a gönderileceği bildirildi.

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