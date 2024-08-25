Eşine ateş etti araya giren 5 yaşındaki kızını öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eşine ateş etti araya giren 5 yaşındaki kızını öldürdü

Konya'nın Kulu ilçesinde Mehmet Ö. (31), tartıştığı eşi Saadet Ö.'ye tüfekle ateş etmek isterken, o sırada 5 yaşındaki kızı Dilan Ö. araya girmek istedi. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Saadet Ö. hafif yaralanırken, talihsiz çocuk ise yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi 138259 Sokakta bulunan müstakil evde meydana geldi. Mehmet Ö., bilinmeyen nedenle eşi Saadet Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ö., tüfekle eşi Saadetin Ö.ye ateş etmek isterken o sırada araya 3 çocuğunun en büyüğü Dilan girdi.

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Tüfekten çıkan saçmalar Dilan ve annesi Saadet Ö.'nün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan talihsiz Dilan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hafif yaralı Saadet Ö. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

Mehmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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