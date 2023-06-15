Eşini av tüfeği ile öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

DHA’nın haberine göre, olay, geçen yıl 8 Nisan'da saat 21.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Serhan Seçer, av tüfeğini yanına alıp, 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Nurcan Seçer'in işlettiği restorana gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Seçer, iş yerinin kapısında eşine av tüfeği ile ateş etti. Yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanan Nurcan Seçer, yere yığıldı. Kaçan Serhan Seçer, bu kez 300 metre mesafede Gazi Caddesi'nde kayınbiraderi Ömer Kılıç'a ait iş yerine gitti. Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer'in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi olan babası Şeref Seçer, oğlunu görünce müdahale edip, tüfeği elinden aldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Nurcan Seçer, kurtarılamadı.

Gözaltına alınıp, tutuklanan Serhan Seçer hakkında, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, kayınbiraderine yönelik eylemi için de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'KIZIMI ÖLDÜRDÜ, BENİ VE OĞLUMU ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Davanın Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına; Serhan Seçer SEGBİS aracılığı ile katıldı, taraf avukatları, Nurcan Seçer'in ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu. Nurcan Seçer'in kardeşi Ömer Kılıç, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatları da indirim uygulanmadan en üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

'ÇOK BÜYÜK HATA YAPTIM'

Serhan Seçer ise savunmasında, "Eşimi çok seviyordum. Halen de seviyorum. Bunu yapacak bir kişi değildim. Çok pişmanım. Buna sevk eden unsurlar oldu. Suçluyum, bunu yapmamam gerekirdi. Ölmeyi denedim. Keşke o öleceğine ben ölseydim. Onun ölmesini kaldıramıyorum, dayanamıyorum. Bizi bu duruma kim soktu? 13 yıllık evliliğimde eşime tek fiske vurmadım. Evet çok büyük hata yaptım. Çok pişmanım, aldattığından şüphelendim. Eşim ile birçok kez konuştum ancak kendisi beni anlamadı. Bu duruma düştüğüm için çok pişmanım. Mahkemenize sığınıyorum" dedi. Son sözü sorulan Seçer, "Çok pişmanım takdir mahkemenin" yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, Serhan Seçer'i 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırdı. Seçer'in kayınbiraderine karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ömür boyu hapis cezası veren heyet, cezayı 9 yıla düşürdü.

'ADALETİN YERİNİ BULDUĞU KANAATİNDEYİZ'

Duruşma sonunda gazetecilere açıklama yapan Nurcan Seçer'in ailesinin avukatı Süleyman Kesici, "Bugün hukuk sistemimiz ve adalet mekanizması bakımından kutlu bir gündür. Adalet yerini bulmuştur. Kanunda yazan, öngörülen en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmış bir sanık vardır. Her ne kadar ölen can geri gelmese de 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi alınmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılan sanık dolayısıyla adaletin yerini bulduğu kanaatindeyiz" dedi.

Nurcan Seçer'in kardeşi Ömer Kılıç da "Kardeşimizi unutmadık. Onu çok seviyoruz, arkasında durduk, sanığın cezasını aldırdık. Mutluyuz" diye konuştu.

Nurcan Seçer'in kız kardeşi Gülcan Yar ise "Hiçbir şeyin tesellisi değil. 'En azından içim rahatladı' diyemiyorum çünkü ablam yok. Giden gelmiyor" dedi.