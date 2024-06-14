Eşini döverek öldürdü 6 gün sonra teslim oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde Mestan Türkmen, tartıştığı eşi Nursel Türkmen ile tartıştı. Evde çıkan tartışmada Nursel Türkmen, eşinden aldığı öldürücü darbeler sonucu yerde hareketsiz kaldı. Mestan Türkmen ise olay yerinden kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkmen’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede Nursel Türkmen’in vücudunda çok sayıda darbe bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri cinayet sonrası Mestan Türkmen’in nereye kaçtığını tespit edince jandarma ile birlikte etrafını sarmak için harekete geçti. Türkmen, kaçamayacağını anlayınca polis ekiplerine teslim oldu.