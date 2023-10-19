Eşini gaipten sesler duyduğunu iddia edip öldüren kocanın hastane raporu şaşırttı

Denizli’de eşini gaipten sesler duyduğu iddiasıyla öldüren kocanın hastane raporu temiz çıktı. Akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğu belirlendi. Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta 30 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayda; eşi Elif Irmak (18) ile ‘kürtaj yaptırdığı’ iddiasıyla tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı. Aile üyelerinin tüm çabasına rağmen eşini saçından sürükleyerek 100 metre ilerideki boş araziye götürdüğü Irmak’ı karın, göğüs ve boğazından bıçaklayarak öldürdü. Eşini vahşice öldürdükten sonra suç aletleriyle beraber jandarmaya teslim oldu.

Yapılan incelemede hamile olmadığı anlaşılan Elif Irmak’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Emre Irmak hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Üst soya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Eşini kasten öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Sanık Temmuz 2023’te görülen davanın ikinci duruşmasında "Gaipten sesler duydum. Tartışma çıkar düşüncesiyle, mutfaktan aldığım bıçağı belime soktum. Saçından ve kolundan tutup sürükledim. 100 metre gittikten sonra kayınvalidemin sesini duydum. 'Onu nereye götürüyorsun. Onun sevdiği var, O'nu sevdiğine vereceğim' diye gaipten sesler duydum. Eşimin karnına ve beline bıçağı salladım. 4 sefer bıçak darbesi vurdum" şeklinde ifade verdi. Mahkeme heyeti, sanık Irmak'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

Sanığın geçen Eylül ayında görülen üçüncü duruşmasında ise Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilen sanık hakkında hekimlerin henüz tanı koyamadığı, bu sebepten 1 ay boyunca gözetim altında tutulması gerektiğini bildiren ön rapor hazırlandı. 1 Eylül'de hastaneye yatırılan sanığa ilişkin ön raporda, yatarak tedavi edildiği, hakkında rapor düzenlenebilmesi için 3 hafta ek gözlem süresine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

HASTANE "AKIL SAĞLIĞI YERİNDE" DEDİ

Sanık hakkında ek gözlem süresinin tamamlanmasının ardından hastane mahkemeye hazırladığı raporu teslim etti. Sağlık kurulu, eşini ‘gaipten sesler duydum’ diyerek öldüren cinayet zanlısının ‘cezai ehliyetinin tam’ olduğuna karar verdi. “Olay ile sanığın ruhsal durumu arasında illiyet bağı bulunmamaktadır. Bu fiile karşı ceza sorumluluğu tamdır” şeklinde oy birliğiyle karar verilen raporun ardından, sanık hakkında nihai kararın 14 Kasımda görülecek dördüncü duruşmada verilmesi bekleniyor.