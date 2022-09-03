Zor günler geçirmişti! Özgü Namal 2 yıl sonra gülümsedi

2014 yılında eşi Ahmet Serdar Oral’ı kalp krizi nedeniyle iki sene önce kaybeden ünlü oyuncu Özgü Namal zor günleri geride bıraktı.

İki çocukları bulunan çift, 6 yıldır birlikteydi. Namal, zor süreç sonrası bir süre çocukları ile birlikte inzivaya çekilmişti.

Bir toplantı için Etiler’de bulunan Namal, karşısında basın mensuplarını görünce gülümsedi.

Muhabirlerin “Özgü Hanım nasılsınız? Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz? Var mı yakın zamanda bir projeniz?” sorusuna Namal, gülümseyerek “Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Sağ olun.” diyerek aracına bindi.

