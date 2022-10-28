Özgü Namal 2 yıl sonra gecelerde. İki yıl önce eşini kaybetmişti

43 yaşındaki ünlü oyuncu Özgü Namal, önceki gece Asmalımescit'te eğlendi.
2020 yılının ekim ayında eşi Serdar Oral’ı kaybeden ve uzun süre ortalarda görünmeyen Özgü Namal, önceki gece Asmalımescit’te bulunan bir mekândaydı.
Dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen oyuncu, çıkış yapacağı sırada çağırdığı taksiyi mekanın kapısına kadar yanaştırdı.
Taksiye gülerek binen Namal, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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