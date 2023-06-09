Eşini öldürüp 20 parçaya ayırdı. Düdüklü tencerede kaynatıp köpeklere yedirdi

Hindistan'da akıl almaz bir olay yaşandı.

56 yaşında bir adam eşini öldürüp 20 parçaya ayırdığı iddiasıyla tutuklandı.

Hint Polis Komiseri Shrikant Pathak'ın basına yaptığı açıklamaya göre; şüpheli adam Manoj Shani, 32 yaşındaki eşi Saraswati Vaidya'yı öldürdü. Cesedi 3-4 gün sakladıktan sonra eşinin cansız bedenini 20 parçaya ayırdı.

DÜDÜKLÜ TENCEREDE KAYNATIP KÖPEKLERE YEDİRDİ

Shani'nin eşinin parçalarını düdüklü tencerede kaynattığı ve sonra cesedin parçalarını plastik torbalara doldurduğu belirtildi. Shani, eşinin ceset parçalarının bir kısmını köpeklere yedirdi.

4 Haziran'da işlendiği belirtilen cinayetin ardından Manoj Shani gözaltına alındı.

Cinayet ile ilgili yapılan açıklamalarda "Vücudun bazı parçaları eksik gibi görünüyor. Sanığın ceset parçalarını kademeli olarak farklı alanlara atmış olabileceğinden şüpheleniyoruz" denildi.

CİNAYETİN SEBEBİNİ AÇIKLAMADI

Sanığın cinayeti neden işlediği ise henüz bilinmiyor.

Hindistan’ın yasalarına göre sanığın, cinayet ve delillerin yok edilmesi suçlarından yargılanacağı belirtildi.