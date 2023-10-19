Eşini öldürüp cesedini bodruma saklayan kocaya istenen ceza belli oldu

Olay, 3 Ağustos 2022 tarihinde Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Güner, tartıştığı 3 çocuğunun annesi Fadim Süner'i, tabancayla vurarak öldürüp, cesedini evin bodrumuna sakladı.

'EŞİM KAYIP' YALANIYLA GÜVENLİK KAMERASI SORMUŞ

Cinayetin ardından, traktörüyle tarlasına gidip bir süre çalışan Bayram Süner, tekrar eve dönüp, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki iş yerine giderek, "Eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim" diye sorduğu belirtildi. İş yeri müdürünün ise jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söyleyip Süner'i gönderdiği öğrenildi. Süner'in durumundan şüphelenen iş yeri müdürü, jandarmayı arayıp durumu bildirdi. Süner'in evine giden jandarma ekipleri, bodrumda Fadim Süner'in cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan Süner, tutuklandı.

SAVCI, HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMDEN FAYDALANMAMASINI İSTEDİ

Tutuklu Bayram Süner'in, yargılanmasına devam edildi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuklu Bayram Süner ile öldürülen Fadim Süner'in annesi Fadimana Şahin, babası Ramazan Şahin, kızı Melisa Sena Yaylacı ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında Bayram Süner'in evlilikleri süresince Fadim Süner'e psikolojik baskı uyguladığını belirtti. Bayram Süner'in yargılama sürecindeki ifadesinde, cinayeti kızı Melisa'nın işlediğini öne sürdüğü hatırlatılan mütalaada, soruşturma aşamasındaki ifadesinde ise eşini aldattığı için öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi. Mütalaada, Fadim Süner'in de aldattığına yönelik herhangi bir delil veya emarenin elde edilemediği, Bayram Süner'in evlilikleri sırasında Fadim Süner'e baskı yaptığına dair tanık beyanları da göz önüne alındığında, bu yöndeki savunmasına itibar edilemeyeceğinden haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağına yer verildi. Bayram Süner hakkında, 'ateşli silahlar kanununa muhalefetten' 1 yıldan 3 yıla kadar, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.

ÖZ KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bayram Süner'in, savcının mütalaasına karşı savunmasında, cinayeti kızı Melisa Sena Yaylacı'nın işlediğini öne sürerek şikayetçi olduğunu ve tutuklanmasını istedi. Duruşmaya katılan Fadim Süner'in annesi Fadimana Şahin, babası Ramazan Şahin ve kızı Melisa Sena Yaylacı Bayram Süner'den şikayetçi oldukları tekrarlayıp, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, Bayram Süner'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.