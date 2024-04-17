Eşini öldürüp, intihar etti

Kaynak: DHA
Eşini öldürüp, intihar etti
Kahramanmaraş'ta Mert Boynueğri (37), sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde eşi Emine Boynueğri (34) ile tartıştıktan sonra bir tabanca ile vurarak öldürdü ve ardından intihar etti.

Olay, 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek tırmanırken, Mert Boynueğri, tabancayla 2 çocuğunun annesine ateş etti. Emine Boynueğri, kanlar içinde yere yığılırken, Mert Boynueğri ise ardından silahı kendi üzerine doğrultup tetiği çekti.

Komşuların silah seslerini duyarak polise ihbarda bulunması üzerine, sağlık ve polis ekipleri adrese yönlendirildi. Daireye gelen ekipler, Boynueğri çiftinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. İncelemenin ardından çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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