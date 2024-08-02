Eşini özel vizeyle hacca götürüp lüks otelde bir ay kalan Diyanet başkan yardımcısı vatandaşa şükretmeyi önerdi

Enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen vatandaşlara Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı’dan “şükretme” önerisi geldi.

EKONOMİK KRİZLE BOĞUŞAN VATANDAŞLARA 'ŞÜKREDİN' DEDİ

Eşini kuraya sokmadan özel vize çıkararak hacca gönderdiği iddia edilen ve son model araçlara binerek 5 yıldızlı otellerde yaptığı toplantılarla gündeme gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, ekonomik krizle boğuşan vatandaşlara “Şükredin” dedi.

Martı, “Elindeki nimet yerine başkasının elindeki nimete gözünü dikerek mutsuz, şükürsüz ve nankör insan bu dünyada huzurla yaşayamaz” ifadelerini kullandı.

"ŞÜKÜR ASLINDA NİMETİ FARK ETMEK"

Diyanet’in dijital yayın kanalında ‘İnsan niçin mutsuz olur’ başlığı adı altında konuşan Martı, şükrün aslında nimeti fark etmek olduğunu, insanın elindeki güzelliğin, imkan ve nimetleri fark ederek olumluya odaklanması gerektiğini belirtti.

Olumsuza odaklanan, devamlı eksikleri, noksanları gören, sahip olamadıklarına yanan bir insanın hep mutsuz olacağını belirten Martı, niye onun şusu var benim yok? Niye o bunu başardı, ben başaramadım? Allah ona neden şunu verdi, bana vermedi şeklinde kendisini etrafındakilerle kıyaslayan ve elindeki nimeti görmek yerine bir başkasının elindeki nimete gözünü dikerek mutsuz olan insanın bu dünyada huzurla yaşayamayacağını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın eşi Ali İhsan Martı’nın kuraya sokulmadan kendisine özel bir vize çıkararak hacca götürüldüğü iddia edildi. Martı'ya Suudi Riyali üzerinden harcırah ödendiğive bu bedelin hacılardan alınan ücretlerden karşılandığı da öne sürüldü.

BirGün'den Mustafa Bildirici'nin iddiasına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olarak görev alan Huriye Martı'nın eşi için Mücamele vizesi alındı. Martı'nın eşi Ali İhsan Martı, kuraya sokulmadan ve herhangi bir sıra beklemeden eşi ile beraber hacca götürüldü.