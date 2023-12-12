Eşini sevmeyen kadının 4 özelliği. Dikkat ederseniz hemen yakalarsınız

Sağlıklı ve güçlü bir ilişkinin temelinde, karşılıklı saygı, açık ve dürüst iletişim, empati ve destek yatıyor. Partnerler arasındaki iletişim kanallarının açık olması, duyguların özgürce paylaşılabilmesi ve anlaşılmaya çalışılması, ilişkinin derinleşmesine yardımcı olur.

Empati, birbirinin duygusal deneyimlerini anlama ve onlara duyarlılık gösterme yeteneğini içerir, bu da çatışmaların daha yapıcı bir şekilde çözülmesine yardımcıdır. Birlikte geçirilen keyifli zamanlar, ortak ilgi alanları ve hedefler, ilişkinin temelini güçlendirir.

EŞİNİ SEVMEYE KADININ 4 ÖZELLİĞİ

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda eşini sevmeyen kadının 4 özelliği yer aldı. ‘Akademigk’ adlı hesaptan yapılan paylaşımda söz konusu özellikler şöyle sıralandı:

“Konuşmazlar, eşini etkilemeye çalışmazlar, duyarlar fakat dinlemezler, detayların farkına varmazlar”