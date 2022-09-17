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Eşini ve çocuklarını rehin aldı, polislere sitem etti: Beni güzelce bir dövmediniz

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu bıçakla rehin alan Mehmet Ü. polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Mehmet Ü., emniyete götürülürken polislere, "Ben nasıl aşağılık, şahsiyetsiz birisiyim? Beni şöyle güzelce bir dövmediniz” dedi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 02:20
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Eşini ve çocuklarını rehin aldı, polislere sitem etti: Beni güzelce bir dövmediniz

Eşini ve çocuklarını rehin aldı, polislere sitem etti: Beni güzelce bir dövmediniz
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Antalya'da boşanma aşamasındaki eşi ve 2 çocuğunu bıçakla rehin alan Mehmet Ü. (40), polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığı olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesinde meydana geldi. 3 kız babası Mehmet Ü. ile boşanma aşamasında olan eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ü., evin pencere camını kırdı, daha sonra eşi ve 2 kızını rehin aldı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla Mehmet Ü.'yü ikna edip gözaltına aldı. Ayakta tedavi edilen anne ve çocukların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik önlemleriyle apartmandan çıkarılan Mehmet Ü, gazetecilere tepki gösterip polis ekiplerine, "Ben kimseyi rehin almadım. Ben nasıl aşağılık, şahsiyetsiz birisiyim! Beni şöyle güzelce bir dövmediniz. Ayrıca evde ala ala bıçak bırakmadınız. Son ekmek bıçağımı da aldınız" dedi.

Mehmet Ü., ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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