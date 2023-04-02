2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otobüste korku dolu anlar. Kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı

Otobüste korku dolu anlar. Kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı

Zonguldak Hopa seferi yapan yolcu otobüsü Samsun'da araçta bulunan bir yolcu tarafından kaptanın bıçakla rehin alınması sonucu kaçırıldı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 08:50
Takip Et

Samsun'da kaptanı rehin alıp kaçırdı

Otobüste korku dolu anlar. Kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre, Jandarmanın operasyonu sonucu şüpheli şahıs yakalanırken, kaptan ve muavin bıçaklı saldırgan tarafından hafif şekilde yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisi Samsun- Ordu karayolu üzerinde saat 18.00 sıralarında meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Hopa seferi yapan yolcu otobüsü Samsun'dayken otobüste bulunan yolculardan F.K.'nın elinde bıçakla yolculara saldırdığı ve bıçak zoruyla otobüsün kaptanını rehin alıp otobüsü kaçırdığı ihbarı üzerine Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri alarma geçti.

Jandarma ekipleri Samsun-Ordu karayolunda güvenlik önlemi alarak yolcu otobüsünün geçişini beklemeye başladı. Jandarma ekipleri telefonla kaptana ulaşıp aracı durdurmasını istedi. Kaptanın bıçakla tehdit edildiğini ve duramayacağını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri kaptanı ikna edip yolcu indirme bahanesi ile aracın durdurulmasını sağladı. Jandarma ekipleri otobüse müdahale edince F.K bıçakla şoföre saldırdı. Jandarma ekipleri araçtaki yolcuları güvenlik bir şekilde tahliye ederken, bıçaklı şahsın tehditleri üzerine kaptan aracı Çarşamba istikametine hareket ettirerek yoluna devam etti.

Otobüsü takibe alan Jandarma ekipleri, Çarşamba ilçe girişinde otobüsün önü polis tarafından durdurulması üzerine araca binmeyi başaran jandarma ekipleri şüpheli şahsı etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı alıp gözaltına aldı. F.K. jandarma tarafından Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. F.K.'nın saldırısı sonucu kaptan ile muavinin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
2
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
3
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
4
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
5
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
6
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
7
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Mustafa Sarıgül'ün yardımcısı istifa etti
﻿Mustafa Sarıgül'ün yardımcısı istifa etti
﻿Mustafa Sarıgül'ün yardımcısı istifa etti
﻿Kontrolden çıkan ticari taksi araç takla attı: Ölü ve yaralılar var
﻿Kontrolden çıkan ticari taksi araç takla attı: Ölü ve yaralılar var
﻿Kontrolden çıkan ticari taksi araç takla attı: Ölü ve yaralılar var
﻿Drift yaparken yakalandı. 32 bin TL ceza yedi
﻿Drift yaparken yakalandı. 32 bin TL ceza yedi
﻿Drift yaparken yakalandı. 32 bin TL ceza yedi
﻿Miami Açık'ta zafer Kvitova'nın
﻿Miami Açık'ta zafer Kvitova'nın
﻿Miami Açık'ta zafer Kvitova'nın
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.