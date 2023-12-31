Eşini ve kızını öldüren şahıs sevk edildiği mahkemede tutuklandı

Kaynak: İHA
Eşini ve kızını öldüren şahıs sevk edildiği mahkemede tutuklandı
Konya’da tartıştığı eski eşi ve kızını öldüren şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün sabah saatlerinde meydana gelen elim olay Seydişehir ilçesinde gerçekleşti. 3 ay önce boşanan çift eski eşi ile tartışma yaşadı. Bekir Doğan aracından aldığı tüfekle Ayşe Gezer ve 19 yaşındaki kızına ateş açtı. İki kadın olay yerinde hayatını kaybederken katil polise giderek teslim oldu.

Hayatını kaybeden iki kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Katil ise diş teknisyenliği yaptığı hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi ve sonra mahkemeye sevk edildi.

Bekir Doğan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

aw110059-02.jpg

aw110059-03.jpg

aw110059-01.jpg

Son Haberler
Mahfi Eğilmez AKP’nin ne yapması gerektiğini açıkladı Ekonomi
Mahfi Eğilmez AKP’nin ne yapması gerektiğini açıkladı
Bursa'daki deprem İstanbul depreminin habercisi mi? Ahmet Ercan açıkladı Gündem
Bursa'daki deprem İstanbul depreminin habercisi mi? Ahmet Ercan açıkladı
Fransa kapılarını yabancı imamlara kapattı: Kendi imamlarını yetiştirecekler Dünya
Fransa kapılarını yabancı imamlara kapattı: Kendi imamlarını yetiştirecekler
150 milyon lira vurgun yapıp yurt dışına kaçtılar. Yüksek kar vaadiyle çiftçinin mahsulüne çöktüler Gündem
150 milyon lira vurgun yapıp yurt dışına kaçtılar. Yüksek kar vaadiyle çiftçinin mahsulüne çöktüler
LeBron James sinirden çılgına döndü. Hakeme tekrar tekrar pozisyonu izletti Spor
LeBron James sinirden çılgına döndü. Hakeme tekrar tekrar pozisyonu izletti
Bakan Şimşek’ten bir vaat daha Ekonomi
Bakan Şimşek’ten bir vaat daha