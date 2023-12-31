Eşini ve kızını öldüren şahıs sevk edildiği mahkemede tutuklandı

Dün sabah saatlerinde meydana gelen elim olay Seydişehir ilçesinde gerçekleşti. 3 ay önce boşanan çift eski eşi ile tartışma yaşadı. Bekir Doğan aracından aldığı tüfekle Ayşe Gezer ve 19 yaşındaki kızına ateş açtı. İki kadın olay yerinde hayatını kaybederken katil polise giderek teslim oldu.

Hayatını kaybeden iki kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Katil ise diş teknisyenliği yaptığı hastaneye getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi ve sonra mahkemeye sevk edildi.

Bekir Doğan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.