Öldürdüğü eşinin doğum gününde ağırlaştırılmış müebbet aldı! 'Pişmanım, eşimi çok seviyorum'

Kaynak: DHA
Öldürdüğü eşinin doğum gününde ağırlaştırılmış müebbet aldı! 'Pişmanım, eşimi çok seviyorum'
Konya'da kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Ebru Gürpe'yi (33) öldüren Yılmaz Gürpe (33), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. Ebru Gürpe'nin annesi Jale Gürpe, ''Bugün Ebru'mun doğum günüydü. Önce Allah'a, sonra adalete çok güvendim. Adalet yerini buldu" ifadelerini kullandı.

Olay, 5 Nisan 2023’te saat 19.00 civarında Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi’nde gerçekleşti. Antalya’da yaşayan ve turizm firmasında şoför olarak çalışan Yılmaz Gürpe, caddede kızıyla birlikte yürüyen ve 7 aydır ayrı yaşadığı boşanma sürecindeki eşi Ebru Gürpe’ye tabancayla 2 el ateş açtı. Ebru Gürpe yere düştü, Yılmaz Gürpe ise kızını alıp otomobille olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi ve Ebru Gürpe, Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. ‘Yaralama’ ve ‘Hırsızlık’ suçlarından sabıkası olan Yılmaz Gürpe, polisi arayarak teslim olacağını söyledi ve adresini verdi. Topraklık Caddesi’ndeki evinde, suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alınan Yılmaz Gürpe tutuklandı.

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Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan dava açılan Yılmaz Gürpe’nin yargılanması sona erdi. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaada, Yılmaz Gürpe’nin, evi terk eden ve ayrı yaşamaya başlayan eşi Ebru Gürpe’ye barışma teklifinde bulunmasına rağmen, Ebru’nun bu teklife yanıt vermemesi üzerine Antalya’dan tabanca alıp Konya’ya geldiğini ve suçu ‘tasarlayarak’ işlediğini belirtti.

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Mütalaada, Yılmaz Gürpe’nin pişman olup olmadığını belirtmediği, 3 çocuğunun annesini iffetsizlikle suçlayarak haksız tahrik hükümlerinden yararlanmaya çalıştığı vurgulandı.

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“PİŞMANIM, EŞİMİ ÇOK SEVİYORUM”

Mütalaaya karşı savunma yapan Yılmaz Gürpe, “Pişmanım, eşimi çok seviyorum. Ona çok güveniyordum. Ona olan güvenim nedeniyle aldığım evi onun üzerine yapmıştım. Çocuklarım bana bir şeyler söylüyordu ancak inanmamıştım. Hiçbir sebep yokken evi terk etti. Ben olayı tasarlayarak yapmadım. Her şeyi adli yoldan halletmeye çalıştım. Araba kiraladım, ancak eşimi ve çocuklarımı Antalya’ya geri götürmek için yaptım. Olay günü eşim bana hakaretler edince şuurumu kaybettim. Eşimin öldüğünü karakolda öğrendim” dedi.

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MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, Yılmaz Gürpe’ye haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadan ‘Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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“BUGÜN EBRU’NUN DOĞUM GÜNÜYDÜ”

Duruşmanın ardından konuşan anne Jale Gürpe, bugünün kızının doğum günü olduğunu belirterek, “Bugün Ebru’nun doğum günüydü. Önce Allah’a, sonra adalete çok güvendim. Adalet yerini buldu” dedi.

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