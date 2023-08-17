Eşinin aldığı arabayı beğenmedi. Asıl sürpriz arkada saklanan arabaydı. Emekliler dertlerine yansın

Editör: Bengü Zorlu

Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen’e eşinden eski model bir araba hediye gelince üzüntüsünü gizleyemedi. Kısa süre sonra arkadan çıkan asıl sürpriz Lamborghini marka araba ilk hediyenin şaka olduğunu ortaya çıkardı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Neslim Güngen’e eşinin aldığı araba sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ilk önce eski model bir arabayı görünce morali bozuldu. Daha sonra ise arkada saklanılan Lamborghini’yi gören Güngen, şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Türkiye’de gelinen son ekonomik durumla 2. el araba almak bile hayal olmuşken, genç sosyal medya fenomeninin eski model arabayı karşısında görünce hayal kırıklığına uğraması da tartışma konusu yarattı.