Eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbeden şüpheli tutuklandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde eşi E.S.’nin (20) boğazını sıkarak 400 lirasını gasbeden Umut Sarı (22), tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbeden şüpheli tutuklandı

Olay, 27 Ekim’de Eşref Dinçer Mahallesi Özkan Sokak’ta meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Umut Sarı, evde eşi E.S.’den 400 lira istedi. Eşi olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Uğur Sarı, eşinin boğazını sıkarak 400 lirasını gasbetti. Sarı, evden ayrılırken, E.S.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. U.S., polis ekipleri tarafından dün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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