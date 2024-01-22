"Eşinizin horlamasını 21 gecede sonlandırın" diyerek ilginç öneride bulunan aile danışmanı gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video, horlayan eşe yönelik ilginç bir çözüm sunan bir aile danışmanının önerisini gündeme taşıdı. Danışmanın iddiasına göre, belirli sözleri 21 gece boyunca horlayan eşe fısıldayarak söylemek, horlamaya son verilebileceği konusunda etkili olabilir. Bu ilginç öneri, sosyal medyada hızla paylaşılıp tartışma konusu oldu. Video altındaki yorumlarda, danışmanın önerisi karşısında hem şaşkınlık hem de güldürü içeren birçok yorumun yanı sıra, bu tür yöntemlerin bilimsel temele dayanıp dayanmadığına dair eleştiriler de yer aldı.