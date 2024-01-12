Eşiyle birlikte diyet yapan kilo verebilir mi

Kilo verme sürecinde karşılaşılan zorluklar, eşlerin desteğiyle aşılabiliyor. Diyetisyen Tuğba Şaşmaz, kilo verme sürecinin başlangıcında hızlı ilerlediğini, ancak zamanla yavaşladığını belirtiyor. Kırılma noktalarını aşanlar, başarıya ulaşıyor. Güzellik merkezlerinde sunulan kişiye özel zayıflama programları, sürecin her aşamasını planlıyor ve başarı şansını artırıyor. İhtiyaç halinde bölgesel zayıflama cihazları ve cilt bakımlarıyla destek sağlanıyor.

Pandemi sürecinde yaşanan hareketsizlik, Türkiye'de birçok kişinin kilo almasına yol açtı. Bu durum, sağlıklı yaşam ve kilo verme konusunda farkındalığı artırdı. Araştırmalar, eşlerin birlikte diyet yapmalarının, kilo verme sürecini iki kat daha etkili kıldığını ortaya koyuyor. Eş desteği, stres ve düzensiz beslenme gibi faktörlerle mücadelede motivasyon sağlıyor ve başarı şansını artırıyor.



ARAŞTIRMA SONUCU

Türkiye'nin Hareket Haritası araştırması, pandemi döneminde hareketsizliğin arttığını ve bu durumun kilo alımına sebep olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre, Türkiye'nin dörtte biri haftada ortalama üç gün spor yapıyor ve günlük adım sayısı 8 bine yaklaşıyor. Diyetisyen Tuğba Şaşmaz'a göre, Türkiye'de her on kişiden sekizi, sporun sağlıklı yaşam için önemli olduğunu düşünüyor ve bu, sporun sadece belirli bir dönemde yapılan bir etkinlik olmaktan çıkıp, yaşam tarzı haline geldiğinin göstergesi.



Stres, düzensiz uyku ve sağlıksız beslenme gibi faktörler, kilo alma sürecini hızlandırıyor ve bağımlılık yaratıyor. Bu faktörlerle mücadele ederken, eş desteği önemli bir rol oynuyor. Eşlerin birlikte diyet yapması, kilo verme sürecini iki kat daha etkili hale getiriyor ve yaşam tarzı değişikliklerinin daha kolay uygulanmasını sağlıyor.