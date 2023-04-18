Eşiyle tartışan adam silahla dehşet saçtı. En son kendini öldürdü

Eşinin evi terk etmesine kızıp bir kayınını öldürüp diğerini yaraladıktan sonra silahla kendini vuran şahıs hayatını kaybetti.

Eşiyle tartışan adam silahla dehşet saçtı. En son kendini öldürdü

Sivas'ta eşinin evi terk etmesine kızıp bir kayınbiraderini öldürüp diğerini yaraladıktan sonra silahla kendisini vuran damat da hayatını kaybetti.

Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Ö.D., tartıştığı eşinin kayınpederinin evine sığındığını düşünerek silahla evi bastı.

ÖNCE KAYINBİRADERLERİNİ VURDU

Şahıs, eşinin evde olmadığını anlayınca kayını A.P. ve diğer kayını Ö.P'yi rehin aldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Karşısında polisleri gören Ö.D. silahını ateşledi. Önce kayınbiraderi A.P’yi sonra diğer kayınbiraderi Ö.P’yi vurdu. Ö.D. daha sonra silahını şakağına dayayarak intihara kalkıştı. A.P. olay yerinde hayatını kaybetti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ö.P. ve Ö.D. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ö.D. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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