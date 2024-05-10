Eski Adana Valisi 15 milyon lira harcayıp ‘Saray yavrusu’ yaptırdı. Yeni vali bahçesi için 25 milyon lira harcadı

Adana’da görev yapan iki valinin ‘yavru saray’ gibi lüks villa için harcadığı para ‘Tasarruf bunun neresinde?’ dedirtti.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, eski Adana Valisi Süleyman Elban, 2022 yılında Seyhan Barajı’nın kıyısında 10 bin metrekarelik ormanlık alana süper lüks villa yaptırdı. Elban, villanın yapımı için 15 milyon lira harcadı. Villanın yapıldığı arazi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adana Valiliğine tahsis edildi. Daha önce jandarmanın kullanımında olan arazinin imar planı bile bulunmuyordu.

Valilik bütçesinden inşa edilen ‘yavru sarayın’ içinde her türlü lüks detay düşünülmüş. 15 odalı süper lüks villada sauna, fitness salonu, çalışma odası ve kahvaltı odası da bulunuyor. İki katlı villada asansör de bulunurken her yatak odasında banyo da bulunuyor. Villada bir oda giyinme odası bir oda ise soyunma odası olarak inşa edildi. Öte yandan villada geniş bir teras da bulunuyor.

PEYZAJA 25 MİLYON LİRA HARCANDI

Adana’da valiliğin yaptırdığı ‘Yavru saray’ ile ilgili yapılanlar bununla da sınırlı kalmadı. Süleyman Elban’ın yerine atanan Yavuz Selim Köşger ise villa için yeni bir ihale düzenleyerek çevre düzenlemesi ve peyzaj için 25 milyon lira harcadı.

Böylece Adana’da iki vali süper lüks villa için toplam 40 milyon lira harcadı.