'Eski AKP ilçe başkanı komşularının evini taradı' iddiası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi'nde iki aile arasında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili 15 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

‘ESKİ AKP İLÇE BAŞKANI KOMŞULARININ EVİNİ TARADI’ İDDİASI

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, eski AKP İpekyolu İlçe Başkanı Murat Beşenk, komşularının evine ateş açtı.

Beşenk'in açtığı ateşte Göksel Birik'in hayatını kaybettiği, Doğukan Birik (23), Semih Birik (32), M.B. (16) ve Y.B.'nin (17) ise yaralandığı belirtildi. Yaralılardan Semih Birik'in hayati tehlikesi bulunuyor.

Beşenk'in, AKP İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan'ın korumalığını yaptığı öne sürüldü.