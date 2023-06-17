Eski bakandan flaş iddia: 29 Ekim’de genel af ilan edilecek

Seçimlerden sonra birçok farklı kesim ve kişiden gelen “genel af” açıklamaları son günlerden yeniden arttı.

Son olarak Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde kalkınma bakanlığı görevini üstlenen Müslüm Doğan, sosyal medya hesabından tarih verdi.

Doğan, paylaşımında, “29 Ekim’de 2023’te yürürlüğe girecek bir kanunla genel af ilan edilecek” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 1 Ocak 2023 itibariyle cezaevlerinde 341 bin 497 kişi bulunuyor.

Türkiye’de 279 kapalı, 89 açık, 10 kadın kapalı, sekiz kadın açık, dokuz çocuk kapalı, dört çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 399 ceza infaz kurumu var. Toplam kapasiteyse 289 bin 974 kişi.