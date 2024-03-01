Eski büyükelçi casusluk yaptığını itiraf etti

Rocha, 1981 yılından beri ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapmıştı ve Küba'ya bilgi sızdırmakla suçlanıyordu. Dünkü duruşmada suçunu kabul eden Rocha'nın cezası, 12 Nisan'da yapılacak duruşmada belirlenecek.

Yapılan soruşturma kapsamında elde edilen gizli belgelere göre, Rocha'nın yıllarca Küba'ya casusluk yaptığı ortaya çıktı. Belgelerde, Rocha'nın eski Küba Devlet Başkanı Fidel Castro için "komutan" ifadesini kullanırken, ABD için ise "düşman" ifadesini kullandığı belirtiliyor.

Ayrıca, gizli belgelerde Rocha'nın bir FBI ajanıyla üç kez görüştüğü ve bu görüşmelerde Küba'ya casusluk yaptığına dair bilgiler verdiği yer alıyor.

Victor Manuel Rocha, Kolombiya'da doğmuş ve New York'ta büyümüştü. Yale, Harvard ve Georgetown üniversitelerinde eğitim aldıktan sonra 25 yıl boyunca Ulusal Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere çeşitli hükümet görevlerinde bulundu. Rocha, 1999-2002 yılları arasında Bolivya Büyükelçiliği görevinin yanı sıra Arjantin, Honduras, Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'nde de çeşitli görevler üstlendi. Görevden ayrıldıktan sonra ABD'nin Güney Komutanlığı'nda özel danışmanlık görevleri yürüttü.

ABD ve Küba ilişkileri, Fidel Castro'nun ABD destekli Küba hükümetini devirmesinden bu yana son derece gergin.

ABD, 1960'lardan beri Küba'ya ambargo uygularken, eski Başkan Barack Obama ve eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun 2015 yılında ilişkileri normalleştirme çabaları da olmuştu. Ancak, eski Başkan Donald Trump döneminde ilişkiler tekrar gerilmişti.