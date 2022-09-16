﻿Eski CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'a 7 yıl 9 ay hapis cezası

Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Oğuz, İzmir Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki S.Y. ile taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Oğuz, savunmasında atılı suçlamaları kabul etmediğini, ses kaydının montaj olduğunu ve kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Müşteki S.Y'nin avukatı, mahkemeye Jandarma Kriminal Daire Başkanlığından alınan Oğuz'a ait ses kayıt raporunu sundu.

Bunun üzerine hakim, raporda sunulan ses kaydının toplama olmadığını, farklı sesler eklenip çıkarılması gibi herhangi bir manipülasyon yapılmadığı kanaatine vardığını belirtti.