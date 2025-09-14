Eski CHP'li ismin canlı yayında anlattıkları gündem oldu! Topa tuttu

İBB Bşkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sürerken, CHP'li belediyelere 'yolsuzluk ve 'rüşvet' iddialarıyla düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Bayrampaşa Belediyesi’ne dün düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi gözaltına alındı.

"TAK ATATÜRK ROZETİNİ, ARKADAN İŞİ GÖTÜR..."

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, TGRT’de katıldığı canlı yayın programında CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili "Lüks arabalarla gez, yoksula hikaye anlat. Tak Atatürk rozetini, Türk bayrağını eline al, arkadan işi götür" çıkışıyla gündem oldu.

“LÜKS ARABALARLA GEZ, YOKSULA HİKAYE ANLAT”

CHP'ye seslenen Yarkadaş, “Rüşvet ve irtikap iddialarını siz üstünü örterek, konuşanlara ‘AK Partili mi oldun?’ diyerek durduramazsınız." dedi.

"Ben partime yakıştıramadığım bir şey varsa çıkar konuşurum." diyen Yarkadaş'ın "Ne güzel, tak Atatürk rozetini, eline de bir Türk bayrağı, ondan sonra arkadan işi götür. 80 bin lira maaş al, 1 milyonluk hayat yaşa… Lüks arabalarla gez, yoksula hikaye anlat. Kendin de partinin üzerinden lüks bir hayat kur. Kardeşim bu benim babamın oğlu da olsa ben buna itiraz ederim." ifadeleri dikkat çekti.

"CHP BU KAOSTAN NASIL ÇIKACAK?"

Yarkadaş, parti içindeki menfaat iddialarıyla ilgili de konuştu. Eski CHP'li Yarkadaş "Kongredeki menfaat temin etme iddialarından, o iddiaların üstünün örtülmesinden şimdi de nerelere kadar geldi… Şimdi işin içinden Cumhuriyet Halk Partisi nasıl çıkacak? Herkes onun yolunu arıyor." dedi.

