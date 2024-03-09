Eski emniyetçi Hamza Turhan Aybert MOSSAD'dan aldığı talimatları tek tek itiraf etti

Kaynak: İHA
Eski emniyetçi Hamza Turhan Aybert MOSSAD'dan aldığı talimatları tek tek itiraf etti
MOSSAD ile irtibatı belirlenen eski emniyetçi Hamza Turhan Ayberk; kimden talimat aldığını itiraf etti. Hamza Turhan Ayberk Victoria kodlu MOSSAD ajanından talimat aldığını söyledi.

MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği operasyonda yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı.

MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de ifadesinde itirafta bulunarak talimatları Victoria kod adlı MOSSAD ajanından aldığını söyledi.

Hamza Tunhan Ayberk, Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, topladığı bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemlerini kullanarak MOSSAD’a ilettiğini kabul etti.

MOSSAD casusu Ayberk’in verdiği ifaesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria kod adlı MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğü, Victoria’dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kodlu MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü ile anlattı.

Diğer yandan Hamza Turhan Ayberk’in kurduğu ekipte bulunan casuslarında itirafları oldu. Şahıslara ve şirketlere ait bazı kamu bilgilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen kişilerin videolarını çektiklerini kabul ettiler.

Ekipteki isimler Ayberk’in maddi kazançlarının 2019’dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de anlattı.

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