Eski eniştelerini öldüren 2 kardeş tutuklandı

Ağrı’da, eski enişteleri Osman Beyazıt'ı tabancayla öldürüp, babası Ahmet Beyazıt'ı da ağır yaralayan Ö.K. ve B.K. tutuklanırken, kız kardeşleri B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: DHA
Eski eniştelerini öldüren 2 kardeş tutuklandı

Olay, 13 Kasım günü saat 13.30 sıralarında Murat Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde meydana geldi. Ö.K. ve B.K., bir süre önce kardeşlerinden boşanan Osman Beyazıt ile babası Ahmet Beyazıt'ın içerisinde bulunduğu 04 DD 735 plakalı hafif ticari araca traktörle çarptı. Ö.K. ve B.K., daha sonra tabancayla araca rastgele ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Ahmet Beyazıt ile oğlu Osman Beyazıt ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Beyazıt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Ahmet Beyazıt ise hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALANDILAR

Olayın ardından kaçan Ö.K. ve B.K. kardeşler, Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonla suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Beyazıt ile bir süre önce boşanan kız kardeşleri B.K. de gözaltına alındı.

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K. ve B.K. tutuklanırken, kız kardeşleri B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ENİŞTE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Osman Beyazıt'ın cenazesi, dün yakınlarının gözyaşları arasında merkeze bağlı Eliaçık köyünde toprağa verildi.

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