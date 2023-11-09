Yaşlı kadının üstüne benzin döküp diri diri yaktı. Kan donduran cinayet

Romanya’da yaşayan 54 yaşındaki Liliana Popa isimli yaşlı kadın,6 Kasım tarihinde evine girmek girmek için binanın önüne geldiğinde arkasından gelen bir şahıs tarafından darp edilmeye başlandı.

BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Olay yerinde bulunan başka bir kadın araya girmek istesede, yaşlı kadının yeğenini durduramadı. Şahıs, yerde yatan kadını bir süre tekmeledikten sonra üstüne benzin dökerek ateşe verdi.

Yaşanan cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ülke genelinde büyük yankı yaratırken, cinayet sonrası ortaya atılan iddialar cinayetin ‘miras’ yüzünden işlendiği yönünde olsa da ayrıntılar daha sonra ortaya çıktı.

YEĞENİNE İŞ BULMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Hayatını kaybeden kadının kuzeni, bu cinayetin Liliana’nın katile iş bulmayı istediği için işlendiğini iddia etti. Romanya polisinin, konuya ilişkin soruşturması devam ediyor. Yakalanan saldırganın ise 25 yıl hapis cezasıyla yargılanacağı öğrenildi.