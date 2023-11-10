Kayıp fabrikatörün cinayetinde katil en yakınından çıktı. Cesedi ortadan kaybetmek için 5 adam tutmuş

Kocaeli'deki bir kayıp vakasının ardından korkunç bir cinayet olayı çıktı. 3 gün önce kaybolan ve içinde kan izleri olan otomobili boş arazide bulunan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör’ü (55) çocukluk arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Kayıp fabrikatörün cinayetinde katil en yakınından çıktı. Cesedi ortadan kaybetmek için 5 adam tutmuş

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hereke Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından olan Nurhan Ör, 3 gün önce eve gitmeyince ve telefonuna da ulaşılamayınca ailesi durumdan endişelenip polise kayıp başvurusunda bulundu.

Nurhan Ör'ün otomobili dün Gebze'de boş bir arazide bulundu.

Otomobilde yapılan incelemede kan izlerine rastlandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Nurhan Ör’ün son olarak çocukluk arkadaşıyla İstanbul’da görüştüğü tespit edildi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran polis, Nurhan Ör’ün arkadaşının da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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ARKADAŞI ÖLDÜRÜP, CESEDİ YOK ETMELERİ İÇİN ADAM TUTMUŞ

Nurhan Ör’ün ismi açıklanmayan arkadaşının, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. Şüphelinin, İstanbul’a çağırdığı Ör’ü öldürdüğünü ve cesedini yok etmek için de 5 kişiyle para karşılığı anlaştığını, bu kişilerin de cesedi Kartepe’ye ormana götürdüğünü söylediği ifade edildi.

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Bu ifade doğrultusunda polis ekiplerinin bölgede yaptığı aramada, Nurhan Ör’ün cesedine ulaşılamadı.

Polis cesedin asitle eritilmiş olabileceği üzerinde dururken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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