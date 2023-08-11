Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtulan kadın: Öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum

Samsun’da eski eşi tarafından takip edilen bir kadın, videoya çektiği anlarda üzerine koşan eski eşinden biber gazı ile kurtuldu. Genç kadın, “Bugün biber gazı sıkarak kurtuldum fakat yarın ne olacak” sözleri ile yetkililerden yardım istedi.

KAYNAK: İHA
Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtulan kadın: Öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum

Havanur Akan, 2020 yılının Ocak ayında eski askeri personel olan E.Ç. ile Erzurum’da evlendi. Evlendikten 3 ay sonra boşanma kararı alan Akan, Samsun’daki baba evine döndü. Daha sonra eşinin tehditleri nedeniyle mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bugün işe gitmek için evden çıkan Havanur Akan, E.Ç.’nin bir aracın arkasına saklandığını fark etti. Telefonunu eline alan Akan, video çektiği esnada E.Ç., üstüne doğru koşmaya başladı. E.Ç.’den çantasındaki biber gazını sıkarak kurtulan Havanur Akan’ın paylaştığı video sosyal medyada yayıldı.

“ADALET BEN SAĞ İKEN YERİNİ BULSUN”

Eski eşi tarafından yaşadığı sıkıntıları anlatan Havanur Akan, “Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bu sabah evimin dibine kadar geldi. Beni tehdit ederek, zorbalık yaparak, kolumu sıkarak beni tehdit eden bu kişiden şikâyetçiyim, davacıyım.

Birçok kez denemişti ama bu kadar çok yakınıma girememişti. Uzaklaştırma kararı elimde ve hala devam ediyor. Sesimin duyulmasını ve bu kişinin cezasını çekmesini istiyorum. Bugün biber gazı sıkarak kurtuldum fakat yarın ne olacak? Sürekli biber gazını yanımda taşımaya mahkûm olmak istemiyorum. Kadın olarak öldürülmeden sesimi duyurmak istiyorum. Adalet ben sağ iken yerini bulsun. Öldükten sonra bir anlamı yok. Bu kişinin tutuklanmasını istiyorum” dedi.

“BEN ÖLMEK İSTEMİYORUM”

Adaletin tecelli etmesini hayattayken isteyen Akan, “Sabah işe gitmek için kapımdan çıktığım gibi karşımda eski eşimi gördüm. Beni görünce saklandı. Video çekmek aklıma geldi. Çünkü savcıya delil olabileceğini düşündüm. Videoyu başlatınca bana doğru gelmeye başladı. Kendimi korumak için biber gazını sıkmak zorunda kaldım. Hayatımda hiç kullanmamıştım. Ben ölmek istemiyorum. Ölümle burun buruna geldim. Artık o kişinin tutuklanmasını ve adalet istiyorum. Ölmeden bu kişinin hak ettiği cezayı bulmasını istiyorum” diye konuştu.

Havanur Akan, eski eşi E.Ç.’nin kendi adına hesap açıp, fotoğraflarını paylaştığını ve telefon numarasını da internet sitelerine verdiği için ayrıca şikayetçi olacağını sözlerine ekledi.

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