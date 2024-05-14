Eski eşini öldürüp kendi canına kıydı

Olay, Selçuk ilçesi 14 Mayıs Mahallesi'nde saat 19.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Birkan Erkan (38), bir süre önce boşandığı Sevim Duman’ın (34) babasının evine gitti.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Birkan Erkan, eski eşine yatak odasında tabancayla iki el ateş etti ve Sevim Duman olay yerinde hayatını kaybetti.

Silah seslerini duyan çevre sakinleri hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Erkan’ı pencere önünde ayakta dururken buldu ve sakinleşmesi yönünde uyarılarda bulundu. Ancak, Erkan elindeki tabancayla kendi kafasına bir el ateş etti.

Polis ekipleri hemen evin penceresini kırarak içeri girdi, ağır yaralı olan Erkan, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olayın ardından yapılan incelemelerde, Birkan Erkan’ın hakkında 1 aylık uzaklaştırma tedbir kararı olduğu ve bu kararın 23 Mart'ta sona erdiği öğrenildi. Ayrıca Erkan’ın 'hakaret, tehdit, kapkaç ve kasten yaralama' gibi suçlardan toplamda 3 suç kaydının bulunduğu belirtildi.