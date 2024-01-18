Eski eşini sokak ortasında öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet verildi. Savunması ise pes dedirtti

Çankaya ilçesinde 12 Aralık 2022'de gerçekleşen olayda, Mehmet Eroğlu (56), 3 yıl önce boşandığı Pelin Ceylan (47) ile markette karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Eroğlu, yanındaki tabancayla sokak ortasından Ceylan'ı vurdu. Etrafa da tehditler savuran Eroğlu, yere yığılan Ceylan'a 1 kez daha ateş etti. Bir müddet elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, ağır yaralanan Ceylan 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianame ile Mehmet Eroğlu hakkında 'eski eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Eroğlu ile taraf avukatları katıldı.

“NAMUS NE ZAMANDAN BERİ KADIN CİNAYETİ OLMUŞ”

Duruşmada sunulan savcı mütalaası yeniden okunduktan sonra sanığa kararın açıklanacağı bilgisi verilerek son sözleri soruldu. Konuşma yapan sanık Eroğlu, "Ben bu davada tamamen suçsuzum, zor durumdaydım. 10 yıl önce kadın cinayeti mi vardı? Namus ne zamandan beri kadın cinayeti oldu? Keşke öfkeme hakim olabilseydim." diye kendini savundu.

Sanık ve avukatının ifadelerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Mehmet Eroğlu'na 'eski eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan ise 1 yıl 30 gün hapis cezası verdi. Sanık hakkında 'isteğe bağlı indirim' ve 'haksız tahrik' hükümleri uygulanmadı.