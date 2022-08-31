﻿Fenerbahçe'nin hiçbir yerde konuşulmayan pozisyonunu Fırat Aydınus açıkladı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.
Sarı-Lacivertliler, maçın 22. dakikasında Valencia'nın direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
54'te ise Konya'dan Adil Demirbağ 2. sarı kartla oyundan atıldı.
66. dakikada Muhammet Demir'in golü Konyaspor'a 3 puanı getirdi.
Hakem yorumcusu Fırat Aydınus Mert Hakan'ın pozisyonunda kırmız kart verilmesi gerektiğini savundu.
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