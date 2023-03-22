'Sen komünistsin' deyip hakemlikten attılar. Skandal ortaya çıktı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın efsane futbolcularından olan Lefter Küçükandonyadis'e kariyerinin ilk kırmızı kartını vermesiyle de bilinen eski hakem Sabahattin Ladikli'nin oğlu Sebati Ladikli, komünist olduğu gerekçesiyle hakemliğinin engellendiğini açıkladı.

YAŞANANLARI YAZIYA DÖKTÜ

Sebati Ladikli, hakemliğini bugün Şırnak Spor İl Müdürü olan döneminse Ankara İl Hakem Kurulu Başkanı Abdullah Ayar'ın engellediğini savundu. Ladikli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ayar ile aralarında yaşananları yazıya döktü. Sebati Ladikli, "Müdürüm beni hatırladınız mı? Beni 2016 yılında, 'Sen komünistsin' diyerek hakemlikten atmıştınız. Disipline bile vermemiştiniz üstelik, sözlü olarak atmıştınız. Yıllarca verdiğim tüm emeklerimi bir çırpıda heba etmiştiniz. Şırnak Spor İl Müdürü olmuşsunuz; hayırlı olsun" dedi.

BABASININ GÖRÜNTÜSÜNÜ HATIRLATTI

Ladikli babası eski hakem Sebahattin Ladikli'yi de TRT'nin bir arşiv görüntüsüyle Ayar'a hatırlattı: "Belki beni hatırlamamışsınızdır ama babamı hatırlarsınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk FİFA kokartlı hakemlerinden biriydi kendisi. Lefter'le bir röportajını buldum o öldükten sonra. Ben de tam hatırlamıyorum babamı ama siz oradan hatırlarsınız belki."

"TEK İNGİLİZCE BİLEN BENDİM"

Sebati Ladikli, jenerasyonunun en yetenekli hakemlerinden biri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle bitirdi: "Beni attığınız sezondan önceki sezonda, birlikte hakemlik yapmaya başladığım 180 hakem arasından koşu, yazılı sınav, antrenmana katılım ve maç puanlarından oluşan sıralamada ilk 5'teydim. İlk 10'da ingilizce bilen tek hakeminiz de bendim. Hatırladınız mı?" Abdullah Ayar ise, Ladikli'nin paylaşımlarına bir cevap vermedi.

"MESAJ BİLE ATMADILAR"

Ajansspor'a konuşan Sebati Ladikli; "Amatörde hakemdim o zaman. Üçüncü senemde attılar. Hakemliğimin ilk yılında U19 maçını yönetmiştim ki bu bi istisnaydı. Gelişim Ligi'ne de ilk senemde çıktım. Bu da bir istisnaydı. Hakem kurulu değişti ve Gelişim Ligi'nin seminerinin mesajını bile atmadılar.

Arkadaşlarım haber verince seminere katıldım. Çünkü seminere katılmasaydım sezon boyunca maç alamayacaktım" dedi.

"SOLCU MUSUN DİYE SORUYORLARDI"

Neden seminer çağrısı almadığını sorduğunu kaydeden Ladikli, "Ama cevap vermediler. Uzak ilçelerde ve sabah saatlerinde lise maçlarında aylarca yardımcı hakem olarak atadılar. Birlikte gittiğimiz diğer hakemler bana 'Solcu musun' gibi sorular soruyordu. Diğer hakemleri buna göre atıyorlardı" diye konuştu.



ÖZER GÜNGÖR DE KONUŞTU

Ladikli gibi hakemlikten uzaklaştıran bir üst klasman hakemi Özer Güngör de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olayın şahitlerinden olduğunu söyledi: "Birebir şahidiyim olayın ve malesef ben de birkaç hakem tarafından sırf doğudan geldiğim için mobbinge uğradım. İnsanlar kendileri gibi olmayanı veya kendi gibi düşünmeyeni neden dışlar, bu nasıl insanlıktır?" diye yazdı.

SABAHATTİN LADİKLİ KİMDİR?

Sabahattin Ladikli, eski Türk futbol hakemi olarak tanınıyor. Süper Lig'de 18 sezonda 142 maç yönetti ve emekli oldu.