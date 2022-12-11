11 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Eski İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı Burhan Cahit Bayar, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 17:50
Takip Et

Eski İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Eski İçişleri Bakanı hayatını kaybetti
+
Aa
-

Alınan bilgiye göre, Bayar, dün Ankara'daki evinde, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Bayar, yarın Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Burhan Cahit Bayar kimdir?

1935 yılında Sivas'ta doğan Bayar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Sivas Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yapan Bayar, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü ve Mülkiye Müfettişliği yaptı.

Bayar, Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Ankara, İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyükelçilik görevini de yürüten Bayar, 11 Ocak 1999 ve 29 Mayıs 1999 tarihleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 56. Hükümeti'nde, İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
1
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿Cemal Enginyurt İbrahim Tatlıses'e cevap verdi. Tatlıses anlamak için bir hafta bu tweeti okuyacak
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
2
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿O Ses Türkiye jürisi açıklandı. Acun Ilıcalı kadroyu belirledi
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
3
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Kılıçdaroğlu genç hukukçulara seslendi: ‘Darbe hukukundan arınmak istiyoruz' demelisiniz
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
4
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿Mahfi Eğilmez borsayı ve konut sektörünü çökertecek gelişmeyi açıkladı
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
5
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
6
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿Asgari ücret için AKP kulislerinde konuşulan son rakam sızdı
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
7
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿1000 yıllık rekabette Fransa'nın İngiltere'yi nasıl yıktığını açıkladı. Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya yazdı
﻿AB ve NATO’dan Kosova’nın kuzeyindeki şiddet olaylarına tepki
﻿AB ve NATO’dan Kosova’nın kuzeyindeki şiddet olaylarına tepki
﻿AB ve NATO’dan Kosova’nın kuzeyindeki şiddet olaylarına tepki
﻿Dünyaca ünlü Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Tintinalli: Aciller toplumun yansımasıdır
﻿Dünyaca ünlü Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Tintinalli: Aciller toplumun yansımasıdır
﻿Dünyaca ünlü Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Tintinalli: Aciller toplumun yansımasıdır
﻿AB ve NATO'dan Kosova'daki şiddet olaylarına tepki
﻿AB ve NATO'dan Kosova'daki şiddet olaylarına tepki
﻿AB ve NATO'dan Kosova'daki şiddet olaylarına tepki
﻿Ehliyetsiz Buket için istenen ceza belli oldu! 74 yaşındaki kadını ezmişti
﻿Ehliyetsiz Buket için istenen ceza belli oldu! 74 yaşındaki kadını ezmişti
﻿Ehliyetsiz Buket için istenen ceza belli oldu! 74 yaşındaki kadını ezmişti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.