Eski kamu görevlisi FETÖ'cü yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı personelleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik sürdürdüğü denetimlerde, FETÖ üyesi olan ve hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir şahsın Tarsus ilçesinin Çiçekli Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

İhraç eski kamu görevlisi olduğu belirlenen şüphelinin yakalanması için harekete geçen personeller, düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şashıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.